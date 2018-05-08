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Режим ЧС ввели в Амгинском районе Якутии из-за подтопления жилых домов
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Режим ЧС ввели в Амгинском районе Якутии из-за подтопления жилых домов 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Амгинском районе Якутии из-за повышения уровня воды при прохождении ледохода на реке Амга и угрозы подтопления населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.
"Введен режим ЧС на уровне района. На месте работает оперативная группа сил МЧС РФ по региону и службы спасения Якутии. В данное время идет подтопление участков летников, находящихся в низменной части района", — сообщил представитель ведомства.
Ледовый затор на реке Амга привел к подтоплению 13 участков и частных домов в Амгинском районе Якутии.
В 11:00 местного времени (05:00 мск) в Амгинский район вылетел вертолет службы спасения Якутии для проведения взрывных работ. «Решение о проведении взрывных работ будет принято после мониторинга ситуации и консультаций с гидрологами и метеорологами, которые также вылетели на место ЧС», — уточнил собеседник агентства.
В комитете добавили, что жильцов домов переселили по родственникам в других населенных пунктах. Кроме того, организовали эвакуацию скота, а также круглосуточное дежурство экстренных служб.
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