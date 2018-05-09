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Около 200 подворий и жилых домов подтоплены в Якутии из-за затора на реке Амга
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Около 200 подворий и жилых домов подтоплены в Якутии из-за затора на реке Амга 

ТАСС 29 минут назад
Фото: otr-online.ru
ЯКУТСК, 9 мая. /ТАСС /. Около 200 подворий и жилых домов подтоплены в Якутии из-за затора на реке Амга. В зоне подтопления оказались объекты электроэнергетики, нефтебаза, нарушено дорожное сообщение между районами, сообщили в среду в администрации Амгинского района.
"На 21:00 (15:00 мск) среды у села Амга (до устья 442 км) ледоход стоит, уровень воды составляет 1060 м (при критическом уровне в 925 см — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, остаются полностью или частично подтопленными 95 жилых домов в селе Чапчылган, а в райцентре в зоне паводка оказались 50 домов и 55 дворов.
В районной администрации добавили, что силами оперативных групп МЧС в среду проведены шесть подрывных работ в местности «Таас-Хая», которые, впрочем, «не дали положительных результатов».
Глава Амгинского района Николай Архипов сообщил ТАСС, что в зону подтопления попали объекты электроснабжения, нефтебаза. Кроме того, по его словам, нарушено дорожное сообщение между населенными пунктами района, есть перебои с электричеством и сотовой связью.
Ранее ТАСС сообщал о введении режима ЧС на территории района из-за резкого повышения уровня воды на реке Амга. Согласно метеосводкам, температура воздуха на территории района в ночь на четверг может опуститься до минус двух градусов при сильном ветре с порывами до 10 м/с. Амгинский район расположен на юго-востоке Центральной Якутии. Население района — около 17 тыс. человек.
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