Более 200 жилых домов остаются подтопленными в Якутии

Более 200 подворий и жилых домов остаются подтопленными в Якутии

Более 200 подворий и жилых домов подтоплены в трех населенных пунктах Якутии из-за затора на реке Амге, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону. Ситуация остается критической из-за того, что семь подрывов на месте затора в среду не дали результатов, спасательная операция продолжается в четверг.

"Всего в Амгинском районе подтоплено три населенных пункта: 215 дворовых территорий, в том числе 143 жилых дома. Все отселены по родственникам и знакомым. Силы и средства сил ЧС приведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении МЧС, в котором также отмечается, что уровень воды на Амге превысил критический уровень на 130 см.

Между тем, жители населенных пунктов района отрезаны от внешнего мира, закрыты межпоселковые дороги, есть перебои с электроснабжением и сотовой связью. Вода подступает к объектам инфраструктуры и экономики, в частности, частично затоплена районная нефтебаза, сообщили ТАСС в райадминистрации. "Перебоев с продуктами питания и лекарствами нет, их доставляют вертолетами. Скот отогнали на безопасные участки", — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал о введении режима ЧС на территории района из-за резкого повышения уровня воды на реке Амга. Согласно метеосводкам, температура воздуха на территории района составляет около нуля градусов при умеренном ветре. Амгинский район расположен на юго-востоке Центральной Якутии. Население района — около 17 тыс. человек.