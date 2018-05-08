Лесные пожары усилились в Приамурье. Кадры тушения из кабины пилота

Число лесных пожаров в Амурской области за сутки возросло с 11 до 14. Тушение огромной площади огня при помощи самолета Бе‐200 попало на видео.

Специалистам удалось ликвидировать два пожара на площади семь тысяч гектаров. Действующими остаются 12 возгораний, три из которых локализованы на площади 8,1 тысяч гектаров, пять закрыты решением комиссии ЧС на площади 5,2 тысяч гектаров.

МЧС задействовало 445 человек и 45 единиц техники, в том числе два вертолета и три самолета. С начала пожароопасного периода в Приамурье зафиксировано 325 лесных пожаров. Причина всех — неосторожное обращение с огнем в результате деятельности человека.

Накануне в Амурской области спасатели ликвидировали более десяти природных пожаров. Для борьбы со стихией были привлечены самолеты Бе-200 и Ил-76.