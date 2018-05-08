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Япония и Россия проведут встречу заместителей глав МИД
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Япония и Россия проведут встречу заместителей глав МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
ТОКИО, 8 мая — РИА Новости. Япония и Россия проведут в пятницу в Москве очередной раунд переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел, в том числе о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщил журналистам во вторник глава МИД Японии Таро Коно.
По его словам, в переговорах будут участвовать заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов.
Встреча состоится в преддверии визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
"Мы надеемся, что встреча будет значимой", — сказал Коно.
По его словам, Токио также надеется, что в этом году Россия и Япония «значительно продвинутся к заключению мирного договора».
Правительство Японии в последние годы стремится развивать отношения с Россией в надежде на решение территориальной проблемы, связанной с притязаниями Токио на южные Курилы, и на подписание мирного договора между двумя странами.
В частности, прорабатывается идея совместного освоения Россией и Японией четырех островов южных Курил так, чтобы при этом не нарушался суверенитет ни одной из сторон.
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