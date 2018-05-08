Пожар в красноярском дворце спорта ликвидирован

Пожар на кровле дворца спорта имени Ивана Ярыгина , расположенный на острове Отдыха между берегов Енисея в Красноярске , ликвидирован. Об этом СМИ сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС края Александр Якимов.

Пожар ликвидирован в 10:08 по местному времени. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что горели строительные леса.