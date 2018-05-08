Тюмень не принимала и не выпускала самолеты из-за тумана

В Рощино пояснили, что сбои в расписании вызваны погодными условиями — сильным туманом.

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