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В южнокорейских водах загорелся нефтяной танкер под панамским флагом
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В южнокорейских водах загорелся нефтяной танкер под панамским флагом 

RT на русском 29 минут назад
В водах Южной Кореи произошло возгорание на такере, перевозящем нефтепродукты в Москву.
Как сообщает агентство «Рёнхап», индцидент произошёл в 18 морских милях к югу от острова Тонён.
На место происшествия направлены корабли береговой охраны, отмечается в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается. На борту танкера водоизмещением 7,7 тыс. тонн находится 21 член команды.
7 января иранский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Это привело к сильному пожару и взрывам на иранском судне.
Позднее стало известно, что все 29 членов экипажа танкера погибли.
RT на русском: последние новости
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