В южнокорейских водах загорелся нефтяной танкер под панамским флагом

Как сообщает агентство «Рёнхап», индцидент произошёл в 18 морских милях к югу от острова Тонён.

На место происшествия направлены корабли береговой охраны, отмечается в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается. На борту танкера водоизмещением 7,7 тыс. тонн находится 21 член команды.

7 января иранский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая . Это привело к сильному пожару и взрывам на иранском судне.

Позднее стало известно, что все 29 членов экипажа танкера погибли.