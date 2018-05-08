В южнокорейских водах загорелся нефтяной танкер под панамским флагом

СЕУЛ , 8 мая. / ТАСС /. Танкер под панамским флагом, перевозящий нефтепродукты, загорелся во вторник в территориальных водах Республики Корея . Об этом сообщила береговая охрана страны.

Инцидент произошел в 09:10 по местному времени (03:10 мск) в 18 морских милях к югу от острова Тонён (340 км от Сеула). На место происшествия направлены корабли береговой охраны, отмечается в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается. На борту танкера водоизмещением 7,7 тыс. тонн находится 21 член команды.

Представители береговой охраны отмечают, что высокие волны и неблагоприятные погодные условия не позволяют спасателям приблизиться к горящему судну.