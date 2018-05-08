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Нефтяной танкер загорелся в территориальных водах Южной Кореи
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Команда загоревшегося в южнокорейских водах танкера самостоятельно потушила пожар на борту 

ТАСС 1 час назад
СЕУЛ, 8 мая. /ТАСС/. Команда танкера под панамским флагом, перевозящего нефтепродукты, самостоятельно потушила возникшее во вторник на борту возгорание. Об этом сообщила береговая охрана Республики Корея.
Инцидент произошел в 09:10 по местному времени (03:10 мск) в 18 морских милях к югу от острова Тонён (340 км от Сеула) в южнокорейских территориальных водах. Туда были сразу же направлены корабли береговой охраны, однако из-за высоких волн и неблагоприятных погодных условий спасатели не смогли приблизиться к горящему судну.
Позднее капитан танкера связался с властями на земле и сообщил, что члены команды смогли самостоятельно потушить огонь, вспыхнувший в одном из пустых баков для перевозки топлива. Пострадавших нет. Отмечается, что на борту судна находилось 4,7 тысячи тонн легковоспламеняющегося вещества ксилол.
Танкер направлялся в южнокорейский порт Ульсан из Гонконга. Однако теперь ему предстоит зайти в ближайший порт Пусан для установления причин случившегося.
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