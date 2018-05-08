В Сямэне прошел мощный ливень

Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая / Синьхуа / — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай /, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.

Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.

Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.

Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.

Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.

Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.

Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.

Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.

Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.

Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.

Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.

Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.