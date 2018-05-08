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В Сямэне прошел мощный ливень
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В Сямэне прошел мощный ливень 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.
Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.
Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.
Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.
Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.
Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 7 мая /Синьхуа/ — В результате мощного ливня, обрушившегося сегодня на городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.
Компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.
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