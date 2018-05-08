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Уезд Вэньчуань через 10 лет после землетрясения
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Уезд Вэньчуань через 10 лет после землетрясения 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года уезд Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сотрясло мощное землетрясение. Прошло 10 лет, и облик городов и деревень, условия жизни и труда, инфраструктура, промышленность и экология на пострадавшей от землетрясения территории изменились до неузнаваемости.
Вокруг цветущие новые деревни, оживленные индустриальные парки, стройные ряды современных жилых домов…
Нынешний уезд Вэньчуань в горах Лунмэньшань с его живописной природой, гармонично развивающимися городами и селами вновь стал одним из прекраснейших мест провинции Сычуань.
ИА Синьхуа: последние новости
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