Российский вертолет Ка‐52 потерпел крушение в Сирии 

Российский вертолет Ка‐52 потерпел крушение над восточными районами САР при выполнении планового полета. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Оба летчика, находившиеся в момент крушения в вертолете, погибли. Их тела доставлены на аэродром базирования поисково-спасательной группой.
По предварительной информации, одной из возможных причин крушения могла стать техническая неисправность.
Ранее в Министерстве обороны РФ назвали возможную причину авиакрушения российского военного истребителя Су‐30СМ, который разбился в Сирии почти сразу после взлета с авиабазы Хмеймим. По данным российского ведомства, возможной причиной авиакрушения стала попавшая в двигатель птица.