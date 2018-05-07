Российский вертолет Ка‐52 потерпел крушение в Сирии

Российский вертолет Ка‐52 потерпел крушение над восточными районами САР при выполнении планового полета. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Оба летчика, находившиеся в момент крушения в вертолете, погибли. Их тела доставлены на аэродром базирования поисково-спасательной группой.

По предварительной информации, одной из возможных причин крушения могла стать техническая неисправность.