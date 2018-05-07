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Российский вертолет Ка‐52 потерпел крушение в Сирии
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Российский вертолет Ка‐52 потерпел крушение в Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Российский вертолет Ка‐52 потерпел крушение над восточными районами САР при выполнении планового полета. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Оба летчика, находившиеся в момент крушения в вертолете, погибли. Их тела доставлены на аэродром базирования поисково-спасательной группой.
По предварительной информации, одной из возможных причин крушения могла стать техническая неисправность.
Ранее в Министерстве обороны РФ назвали возможную причину авиакрушения российского военного истребителя Су‐30СМ, который разбился в Сирии почти сразу после взлета с авиабазы Хмеймим. По данным российского ведомства, возможной причиной авиакрушения стала попавшая в двигатель птица.
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