Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии

Как уточняется, авиакатастрофа произошла во время планового полета над восточными регионами САР. Поисково-спасательная группа нашла тела погибших, их доставили на аэродром базирования, передает газета «Известия»

По предварительным данным, причина крушения — техническая неисправность.

3 мая Министерство обороны России, сообщило, что истребитель Су-30М потерпел катастрофу в Сирии над Средиземным морем. В момент ЧП самолет набирал высоту после взлета с российской авиабазы Хмеймим.

Огневого воздействия по самолету не было. Причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель истребителя.