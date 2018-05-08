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Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии
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Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52. В результате катастрофы оба летчика погибли. Такие данные сообщили представители Министерства обороны РФ.
Как уточняется, авиакатастрофа произошла во время планового полета над восточными регионами САР. Поисково-спасательная группа нашла тела погибших, их доставили на аэродром базирования, передает газета «Известия».
По предварительным данным, причина крушения — техническая неисправность.
3 мая Министерство обороны России, сообщило, что истребитель Су-30М потерпел катастрофу в Сирии над Средиземным морем. В момент ЧП самолет набирал высоту после взлета с российской авиабазы Хмеймим.
Огневого воздействия по самолету не было. Причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель истребителя.
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