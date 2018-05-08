В Минобороны назвали предварительную версию крушения вертолета Ка-52 в Сирии

«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — сообщили в ведомстве.

Ранее на востоке Сирии в ходе выполнения планового полета потерпел крушение вертолет Ка-52. В Минобороны сообщили, что оба летчика погибли, их тела были обнаружены и доставлены на аэродром.

3 марта в Сирии потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ, который набирал высоту после взлета с авиабазы Хмеймим. Оба пилота истребителя погибли. В Минобороны сообщили, что причиной крушения могла стать попавшая в двигатель птица, и исключили версию огневого воздействия по самолету.