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В Минобороны назвали предварительную версию крушения вертолета Ка-52 в Сирии
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В Минобороны назвали предварительную версию крушения вертолета Ка-52 в Сирии 

Rambler News Service 44 минуты назад
Фото: dp.ru
Причиной крушения российского вертолета Ка-52 в Сирии могла стать техническая неисправность, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — сообщили в ведомстве.
Ранее на востоке Сирии в ходе выполнения планового полета потерпел крушение вертолет Ка-52. В Минобороны сообщили, что оба летчика погибли, их тела были обнаружены и доставлены на аэродром.
3 марта в Сирии потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ, который набирал высоту после взлета с авиабазы Хмеймим. Оба пилота истребителя погибли. В Минобороны сообщили, что причиной крушения могла стать попавшая в двигатель птица, и исключили версию огневого воздействия по самолету.
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