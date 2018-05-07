Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение на территории Сирии

По данным Минобороны РФ, оба летчика, находившиеся на борту вертолета погибли.

Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ка-52 при выполнении планового полета над восточными районами Сирии . Находившиеся на борту двое летчиков погибли.

— По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность, — цитирует ТАСС слова представителя Минобороны. Поисково-спасательная группа уже обнаружила тела погибших летчиков и доставила их на аэродром базирования.

Вертолет Ка-52 является одной из новейших разработок на службе российских ВВС. Машиной управляют два пилота — один управляет вертолетом, второй — вооружением.

Подробнее о вертолете Ка-52 можно узнать из сюжета ниже.