Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение на территории Сирии 

По данным Минобороны РФ, оба летчика, находившиеся на борту вертолета погибли.
Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ка-52 при выполнении планового полета над восточными районами Сирии. Находившиеся на борту двое летчиков погибли.
— По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность, — цитирует ТАСС слова представителя Минобороны. Поисково-спасательная группа уже обнаружила тела погибших летчиков и доставила их на аэродром базирования.
Вертолет Ка-52 является одной из новейших разработок на службе российских ВВС. Машиной управляют два пилота — один управляет вертолетом, второй — вооружением.
Подробнее о вертолете Ка-52 можно узнать из сюжета ниже.