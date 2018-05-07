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В Руанде число жертв оползней увеличилось до 18
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В Руанде число жертв оползней увеличилось до 18 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Не менее 18 человек погибли в результате оползней, вызванных сильными дождями на территории Западной провинции Руанды в воскресенье, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Сообщается, что ливень начался в воскресенье в 20.00 (21.00 мск) и продолжился до 02.00 понедельника (03.00 мск).
По словам местных чиновников, количество жертв может вырасти, так как некоторые местные жители объявлены пропавшими. На данный момент еще семь человек находятся в местной больнице.
По данным министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий и делам беженцев, с начала года, по крайней мере, 183 человека погибли и 215 получили ранения в Руанде из-за природных катаклизмов, спровоцированных сильными дождями.
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