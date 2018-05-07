В Руанде число жертв оползней увеличилось до 18

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Сообщается, что ливень начался в воскресенье в 20.00 (21.00 мск) и продолжился до 02.00 понедельника (03.00 мск).

По словам местных чиновников, количество жертв может вырасти, так как некоторые местные жители объявлены пропавшими. На данный момент еще семь человек находятся в местной больнице.

По данным министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий и делам беженцев, с начала года, по крайней мере, 183 человека погибли и 215 получили ранения в Руанде из-за природных катаклизмов, спровоцированных сильными дождями.