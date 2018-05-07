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В Саратове рухнула стена пятиэтажки
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В Саратове рухнула стена пятиэтажки 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости / Динамика дня. Около 150 человек эвакуировали из саратовской пятиэтажки, где обрушилась стена — МЧС
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