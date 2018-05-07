Американские самолеты ведут разведку у Сирии и базы России в Тартусе 

Два самолета ВВС США, способные вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, провели очередные многочасовые полеты вблизи Сирии и базы ВМФ России в Тартусе. Как пишет «Интерфакс», это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Сообщается, что американские разведчики RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным BUDD74 и RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным FIXX21, вылетевшие с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, часами курсировали в районе побережья Ливана и Сирии, временами приближаясь к базе материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартусе.
Полеты проводились над международными водами Средиземного моря. Характерно, что когда самолеты курсировали у берегов Ливана, они находились практически на одной линии со столицей Сирии Дамаском. Кроме того, в этом же районе Восточного Средиземноморья уже седьмой день подряд совершает разведывательные полеты самолет шведских ВВС. Он временно базируется в аэропорту Ларнаки на Кипре.