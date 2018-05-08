Ещё
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 км
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 км 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На вулкане Ключевской зафиксирован выброс пепла на высоту 5,5 км. Об этом сообщили в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).
«На вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился на более чем 100 км в юго-восточном направлении от вулкана», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности.
По информации регионального ГУ МЧС, угрозы выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края нет.
3 января вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла.
RT на русском: последние новости
В Красноярске произошёл пожар во дворце спорта Пятеро палестинцев погибли при взрыве в секторе Газа В Канаде около 200 тысяч домов остались без электричества из-за ураганного ветра
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1115
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ41
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом282
Названа альтернативная версия крушения Ка-52114
В США рассчитали летальный ядерный удар России224
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение