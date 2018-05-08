Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 км

На вулкане Ключевской зафиксирован выброс пепла на высоту 5,5 км. Об этом сообщили в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

«На вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился на более чем 100 км в юго-восточном направлении от вулкана», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности.

По информации регионального ГУ МЧС, угрозы выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края нет.

3 января вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла.