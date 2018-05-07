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В штате Мичган самолет самостоятельной сборки врезался в землю
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В штате Мичган самолет самостоятельной сборки врезался в землю 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Зарегистрированный в Канаде ультралегкий самолет Belair Raven вчера вылетел с местного аэродрома Сандерсон в Солт-Сант-Мари штата Мичиган. На его борту находилось два человека. Почти сразу после взлета в 10:00 по местному времени вошел и пике и врезался в землю. После столкновения с покрытием полосы он остался в вертикальном положении со смятой носовой частью. Когда к месту катастрофы прибыли спасатели, то оказалось, что все летевшие самолетом погибли на месте. Личности погибших и причины аварии пока устанавливаются. Многое указывает на ошибку пилота, который после взлета слишком быстро пытался набрать высоты. Разбившийся самолет Belair Raven был собран самостоятельно его владельцем, носил регистрационный №C-FNKZ (серийный №12351). Находился в частной собственности Джилберта Белейра. Произведен и зарегистрирован в 2012.
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