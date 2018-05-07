Ливень обрушился на Симферополь: тротуары и дороги ушли под воду

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 мая — РИА Новости Крым . На крымскую столицу обрушился ливень с грозой и шквалистый ветер. С каждой минутой передвигаться по городу становится все тяжелее — дороги и тротуары ушли под воду, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Так, в центре крымской столицы на улицах Севастопольская и Сергеева-Ценского текут настоящие дождевые «реки». На тротуарах воды уже по щиколотку, на проезжей части и того больше. Люди, которых дождь застал на улице, стараются спрятаться под крыши домов.

Тем не менее симферопольский аэропорт и паромная переправа работают в штатном режиме.