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Ливень обрушился на Симферополь: тротуары и дороги ушли под воду
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Ливень обрушился на Симферополь: тротуары и дороги ушли под воду 

РИА Новости Крым 52 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. На крымскую столицу обрушился ливень с грозой и шквалистый ветер. С каждой минутой передвигаться по городу становится все тяжелее — дороги и тротуары ушли под воду, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Так, в центре крымской столицы на улицах Севастопольская и Сергеева-Ценского текут настоящие дождевые «реки». На тротуарах воды уже по щиколотку, на проезжей части и того больше. Люди, которых дождь застал на улице, стараются спрятаться под крыши домов.
Тем не менее симферопольский аэропорт и паромная переправа работают в штатном режиме.
О надвигающейся на Крым непогоде ранее сообщал Крымский гидрометцентр, а МЧС объявило на понедельник штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, грозовые дожди с градом и шквалистым ветром продлятся на полуострове до конца дня.
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