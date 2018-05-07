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Учения сотрудников МЧС прошли в «Лосином острове»
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Учения сотрудников МЧС прошли в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Действия по ликвидации лесных пожаров были отработаны в ходе учений.
Вопрос о недопущении лесных пожаров становится все боле актуальным с приходом весны и с майскими праздниками. Именно этому вопросу и были посвящены противопожарные учения, которые состоялись 27 апреля на территории Яузского лесопарка национального парка «Лосиный остров».
В учениях на тему «Действия органов управления, сил и средств МГСЧС по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров» от национального парка «Лосиный остров» приняли участие две ед. техники и пять человек. Также был произведен смотр сил и средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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