Учения сотрудников МЧС прошли в «Лосином острове»

Действия по ликвидации лесных пожаров были отработаны в ходе учений.

Вопрос о недопущении лесных пожаров становится все боле актуальным с приходом весны и с майскими праздниками. Именно этому вопросу и были посвящены противопожарные учения, которые состоялись 27 апреля на территории Яузского лесопарка национального парка «Лосиный остров».

В учениях на тему «Действия органов управления, сил и средств МГСЧС по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров» от национального парка «Лосиный остров» приняли участие две ед. техники и пять человек. Также был произведен смотр сил и средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров.