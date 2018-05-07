Трущобы загорелись на юго-западе ЮАР, есть жертвы

Пожар охватил в понедельник трущобный район Каелитша в Кейптауне , есть жертвы. Об этом сообщает местный портал News 24 со ссылкой на представителя местных пожарно-спасательных служб.

По его информации, восемь человек, включая пятерых детей, погибли.

Инцидент произошел рано утром в понедельник по местному времени в неформальном поселении в южноафриканской столице. Пламя уничтожило четыре постройки, оставив без крова порядка 22 человек.

Причина возгорания остается неизвестной. Полиция ведет расследование происшествия.