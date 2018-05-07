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Трущобы загорелись на юго-западе ЮАР, есть жертвы
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Трущобы загорелись на юго-западе ЮАР, есть жертвы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пожар охватил в понедельник трущобный район Каелитша в Кейптауне, есть жертвы. Об этом сообщает местный портал News 24 со ссылкой на представителя местных пожарно-спасательных служб.
По его информации, восемь человек, включая пятерых детей, погибли.
Инцидент произошел рано утром в понедельник по местному времени в неформальном поселении в южноафриканской столице. Пламя уничтожило четыре постройки, оставив без крова порядка 22 человек.
Причина возгорания остается неизвестной. Полиция ведет расследование происшествия.
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