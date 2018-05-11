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Вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла
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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Нескоромный
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту шесть тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
"В пятницу днем по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 6 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.
По информации краевого главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Ключевской активизировался 25 апреля.
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