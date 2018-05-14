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Второй за день выброс пепла зафиксирован на вулкане Карымский
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Второй за день выброс пепла зафиксирован на вулкане Карымский на Камчатке 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Второй за день выброс пепла зафиксирован на вулкане Карымский на Камчатке, его высота составила три с половиной километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Ранее KVERT информировал о пепловом выбросе высотой три тысячи метров над уровнем моря, который произошел в понедельник утром по местному времени. Шлейф распространился на 50 километров в юго-западном направлении от исполина. Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что частицы пепла могут представлять опасность для низколетящих самолетов и вертолетов.
"В понедельник днем на вулкане Карымский был зафиксирован еще один пепловый выброс. Его высота составила до 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф также распространился в юго-западном направлении от исполина", — говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС, угроза пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края отсутствует.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.
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