Второй за день выброс пепла зафиксирован на вулкане Карымский на Камчатке

Второй за день выброс пепла зафиксирован на вулкане Карымский на Камчатке, его высота составила три с половиной километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН

Ранее KVERT информировал о пепловом выбросе высотой три тысячи метров над уровнем моря, который произошел в понедельник утром по местному времени. Шлейф распространился на 50 километров в юго-западном направлении от исполина. Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что частицы пепла могут представлять опасность для низколетящих самолетов и вертолетов.

"В понедельник днем на вулкане Карымский был зафиксирован еще один пепловый выброс. Его высота составила до 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф также распространился в юго-западном направлении от исполина", — говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, угроза пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края отсутствует.