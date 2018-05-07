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В Ставрополе в жилом доме прогремел взрыв
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В Ставрополе в жилом доме прогремел взрыв 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 7 мая — РИА Новости. Жильцов одного из подъездов многоквартирного дома в Ставрополе эвакуировали из-за взрыва, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Взрыв прогремел в многоэтажке в Ставрополе: есть погибший https://t.co/YKRAriXhKv pic.twitter.com/JYmSwF7oV9
НТВ (@ntvru) 7 мая 2018 г.
По сообщениям местного телеканала «Свое ТВ», в результате взрыва, предположительно, гранаты погиб один человек.
"Жильцы одного из подъездов эвакуированы, на месте работают оперативные группы", — сказал собеседник агентства.
При этом спасатели также выезжали на место происшествия, сообщили в пресс-службе областного МЧС. «Наши сотрудники выезжали на сообщение о пожаре, прибыв на место увидели, что возгорания нет», — сообщили в ГУ МЧС.
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