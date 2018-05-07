В Японии пообещали продолжить работу над мирным договором с Россией

ТОКИО, 7 мая — РИА Новости Япония намерена продолжить активные консультации и совместную с Россией работу для разрешения территориального спора и заключения мирного договора в будущем, заявил в понедельник генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, комментируя инаугурацию президента РФ Владимира Путина

"Мы продолжим активные переговоры, придерживаясь нашей основной позиции для разрешения принадлежности четыре северных островов (так в Японии называют южную часть Курильских островов — ред.) и заключения мирного договора. И Россия, и Япония будут вести сотрудничество, ориентируясь на нацеленную на будущее идею разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора", — подчеркнул Суга.

В понедельник состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина, победившего на выборах в марте 2018 года.