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В Японии пообещали продолжить работу над мирным договором с Россией
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В Японии пообещали продолжить работу над мирным договором с Россией 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТОКИО, 7 мая — РИА Новости. Япония намерена продолжить активные консультации и совместную с Россией работу для разрешения территориального спора и заключения мирного договора в будущем, заявил в понедельник генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, комментируя инаугурацию президента РФ Владимира Путина.
"Мы продолжим активные переговоры, придерживаясь нашей основной позиции для разрешения принадлежности четыре северных островов (так в Японии называют южную часть Курильских островов — ред.) и заключения мирного договора. И Россия, и Япония будут вести сотрудничество, ориентируясь на нацеленную на будущее идею разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора", — подчеркнул Суга.
В понедельник состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина, победившего на выборах в марте 2018 года.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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