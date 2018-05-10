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12 пожаров произошли в Нижегородской области 9 мая
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12 пожаров произошли в Нижегородской области 9 мая 

Newsroom24 10 мая 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 2 дома, 7 строений и 6 автомобилей.
Причиной 4 пожаров стала неисправность автомобилей, неосторожность при курении, неисправность печей, поджог.
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Стали известны подробности жесткой посадки самолета на Оку под Дзержинском Дом сгорел в Городце 9 мая Пожар в Лысковском районе оставил без света целое село
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