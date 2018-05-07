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При выполнении рейса Салехард-Тюмень произошел сбой бортового компьютера
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При выполнении рейса Салехард-Тюмень произошел сбой бортового компьютера 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сбой бортового компьютера произошел при выполнении рейса авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Тюмень. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Произошел сбой в компьютере, в воздухе пришлось перезагрузить компьютер… Появилась надпись о том, что у судна не выпустились закрылки, экипаж сообщил об этом диспетчеру. После перезагрузки ошибка устранилась, и полет продолжился", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что рейс выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100, на его борту находились 93 пассажира и 4 члена экипажа. «Самолет благополучно приземлился в пункте назначения, никто не пострадал», — отметили в пресс-службе.
В авиакомпании проводится проверка случившегося.
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