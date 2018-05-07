При выполнении рейса Салехард-Тюмень произошел сбой бортового компьютера

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Сбой бортового компьютера произошел при выполнении рейса авиакомпании «Ямал» из Салехарда Тюмень . Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Произошел сбой в компьютере, в воздухе пришлось перезагрузить компьютер… Появилась надпись о том, что у судна не выпустились закрылки, экипаж сообщил об этом диспетчеру. После перезагрузки ошибка устранилась, и полет продолжился", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что рейс выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100, на его борту находились 93 пассажира и 4 члена экипажа. «Самолет благополучно приземлился в пункте назначения, никто не пострадал», — отметили в пресс-службе.

В авиакомпании проводится проверка случившегося.