При выполнении рейса Салехард-Тюмень произошел сбой бортового компьютера 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сбой бортового компьютера произошел при выполнении рейса авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Тюмень. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Произошел сбой в компьютере, в воздухе пришлось перезагрузить компьютер… Появилась надпись о том, что у судна не выпустились закрылки, экипаж сообщил об этом диспетчеру. После перезагрузки ошибка устранилась, и полет продолжился", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что рейс выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100, на его борту находились 93 пассажира и 4 члена экипажа. «Самолет благополучно приземлился в пункте назначения, никто не пострадал», — отметили в пресс-службе.
В авиакомпании проводится проверка случившегося.