Ещё
В Татарстане подожгли детский сад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели

В Татарстане подожгли детский сад 

ТАСС 27 минут назад
КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Поджог стал предварительной причиной пожара в детском саду в городе Альметьевск Республики Татарстан. Пожарным удалось ликвидировать пожар за несколько минут, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.
Сообщение о горении поступило в МЧС 7 мая в 5 ч. 06 мин. «Ликвидация пожара в 05 ч. 17 мин. Площадь пожара составила 10 кв. м. К ликвидации последствий происшествия привлекались: 32 человека, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек, 7 единиц техники», — отмечается в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления, предварительной причиной пожара стал поджог. Установлено три очага возгорания.
ТАСС: последние новости
СМИ: в столице Афганистана прогремел взрыв Ливень, грозы и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае до 8 мая СМИ: у берегов Туниса спасли 219 человек, пытавшихся добраться в Италию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой894
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы18
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели61
Летчик Ярошенко попрощался с семьей479
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика21
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение