В Татарстане подожгли детский сад

Сообщение о горении поступило в МЧС 7 мая в 5 ч. 06 мин. «Ликвидация пожара в 05 ч. 17 мин. Площадь пожара составила 10 кв. м. К ликвидации последствий происшествия привлекались: 32 человека, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек, 7 единиц техники», — отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления, предварительной причиной пожара стал поджог. Установлено три очага возгорания.