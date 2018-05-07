Командир самолета перезагрузил бортовой компьютер при наборе высоты в ЯНАО

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 перезагрузил бортовой компьютер во время набора высоты из‐за того, что у воздушного судна возникла проблема с закрылками. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Самолет авиакомпании «Ямал» следовал рейсом

Салехард-Тюмень

с промежуточной посадкой в Новом Уренгое. Бортовой компьютер передал, что у Sukhoi Superjet 100 не выпущены закрылки и необходимо совершить посадку. Командир воздушного судна доложил о проблеме диспетчеру, а спустя 20 минут сообщил, что все в порядке.

Произошел сбой в работе бортового компьютера. КВС прямо при наборе высоты перезагрузил компьютер. Ошибка пропала с экрана, и самолет продолжил полет

— сотрудник аэропорта в Новом Уренгое.

В салоне самолета находилось 93 пассажира и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.