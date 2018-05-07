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Командир самолета перезагрузил бортовой компьютер при наборе высоты в ЯНАО
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Командир самолета перезагрузил бортовой компьютер при наборе высоты в ЯНАО 

360tv.ru 37 минут назад
Командир самолета Sukhoi Superjet 100 перезагрузил бортовой компьютер во время набора высоты из‐за того, что у воздушного судна возникла проблема с закрылками. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
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Салехард-Тюмень
с промежуточной посадкой в Новом Уренгое. Бортовой компьютер передал, что у Sukhoi Superjet 100 не выпущены закрылки и необходимо совершить посадку. Командир воздушного судна доложил о проблеме диспетчеру, а спустя 20 минут сообщил, что все в порядке.
Произошел сбой в работе бортового компьютера. КВС прямо при наборе высоты перезагрузил компьютер. Ошибка пропала с экрана, и самолет продолжил полет
— сотрудник аэропорта в Новом Уренгое.
В салоне самолета находилось 93 пассажира и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.
Самолет, следующий из Анталии в Санкт‐Петербург, совершил вынужденную посадку в Сочи из‐за плохого самочувствия ребенка. Позже ребенка госпитализировали.
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