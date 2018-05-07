Почти 30% протяжённости дорог Владивостока не соответствуют нормативам — власти

В 2017 году удалось отремонтировать 48,811 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог во Владивостокском городском округе по итогам 2017 года составила 29,41%, или 182,77 км. Об этом говорится в пояснительной записке к докладу главы города Владивостока о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В документе уточняется, что в 2017 году во Владивостоке удалось отремонтировать 48,811 км дорог.

При этом ожидаемый износ дорог в 2018 году оценили на 42,36 км, отремонтировать планируется 43,13 км.