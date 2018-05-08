За сутки ледоход преодолел 27 километров

За сутки кромка продвинулась на 27 километров. До границы с Югрой остается около 250 километров.

В районе Нижневартовска на Оби наблюдаются разводья, ледовый покров с полыньями. Лед потемнел, вспучился, покрылся трещинами. В районе Сургута Нефтеюганска , Сытомино, Белогорья на льду вода, закраины. Динамика хода уровней воды составляет от 13 до 42 сантиметров в сутки.

В Шурышкарском районе Ямала подъем воды составляет от 4 до 9 сантиметров в сутки. В Надымском районе пока паводковых явлений нет.