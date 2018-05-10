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Ледоход идет со скоростью машины. По переправе через Обь пошли «подушки»
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Ледоход идет со скоростью машины. По переправе через Обь пошли «подушки» 

ИА Север-Пресс 10 мая 2018
Фото: ИА Север-Пресс
За сутки кромка ледостава на реке Обь продвинулась на 66 километров и находится на территории Томской области в районе Назино. До границы с Югрой остается около 155 километров.
При плюсовой температуре прохождение этого участка может занять двое-трое суток.
Сейчас в районе города Нижневартовск наблюдается шугоход в разводьях, вода прибывает на 20 сантиметров в сутки. От границы с Томской областью до населенного пункта Былино наблюдаются подвижки льда, ледовый покров с полыньями, лед потемнел, вспучился, есть трещины и вода на льду, закраины.
Напомним, сегодня по переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги начали ходить вездеходы на воздушных подушках. На реке Надым пока паводковых явлений не наблюдается.
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