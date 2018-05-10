Ледоход идет со скоростью машины. По переправе через Обь пошли «подушки» 

За сутки кромка ледостава на реке Обь продвинулась на 66 километров и находится на территории Томской области в районе Назино. До границы с Югрой остается около 155 километров.
При плюсовой температуре прохождение этого участка может занять двое-трое суток.
Сейчас в районе города Нижневартовск наблюдается шугоход в разводьях, вода прибывает на 20 сантиметров в сутки. От границы с Томской областью до населенного пункта Былино наблюдаются подвижки льда, ледовый покров с полыньями, лед потемнел, вспучился, есть трещины и вода на льду, закраины.
Напомним, сегодня по переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги начали ходить вездеходы на воздушных подушках. На реке Надым пока паводковых явлений не наблюдается.