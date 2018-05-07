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СМИ: в столице Афганистана прогремел взрыв
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СМИ: в столице Афганистана прогремел взрыв 

ТАСС 47 минут назад
ТАСС, 7 мая. Взрыв прогремел в понедельник в столице Афганистана. Об этом сообщил в своем Twitter телеканал Tolo news со ссылкой на МВД.
По его информации, инцидент произошел в районе Шах-э-Нав.
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