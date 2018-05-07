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Пилот самолета авиакомпании «Ямал» перегрузил компьютер прямо в полете. Пассажиры переполошились
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Пилот самолета авиакомпании «Ямал» перегрузил компьютер прямо в полете. Пассажиры переполошились 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Самолету «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании «Ямал» пришлось перезагрузить бортовой компьютер прямо во время полета.
Как сообщили в авиакомпании «Ямал», электроника выдала ошибку сразу после вылета из Салехарда. Борт выполнял полет по маршруту Салехард — Тюмень.
В авиакомпании сообщили, что бортовой компьютер сигнализировал о том, что у судна не выпустились закрылки. Экипаж сообщил о нештатной ситуации диспетчеру. Были подняты все экстренные службы на земле. Однако после перезагрузки ошибка устранилась и полет продолжился. Самолет благополучно приземлился в пункте назначения, никто не пострадал.
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