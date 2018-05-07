Спасатели тушат пожар в жилом доме в историческом центре Петербурга 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар в квартире шестиэтажного дома в историческом центре Петербурга. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, информация о пострадавших не поступала.
"Квартира на третьем этаже загорелась в доме на углу Большого проспекта и 13-й линии Васильевского острова. Жители квартиры и соседи эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала", — сказали в пресс-службе.
По словам очевидцев, из горящей квартиры пожарные спасли троих детей.