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На территории России 19 населенных пунктов остаются подтопленными паводком
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На территории России 19 населенных пунктов остаются подтопленными паводком 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Паводок подтопил 19 населенных пунктов в нескольких регионах страны, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории РФ остаются подтопленными 19 населенных пунктов, 248 жилых домов, в которых проживают 702 человека, в том числе 207 детей, более 850 приусадебных участков, 37 низководных мостов и 16 участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет", — сказали в министерстве.
Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 36 населенных пунктов, к которым организовано 16 лодочных переправ, местные жители обеспечены всем необходимым.
"В зонах подтопления проводятся подворовые обходы, откачка воды, осуществляется обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, охрана общественного порядка, проверка газового хозяйства, отсыпка грунтом низменных мест. Сотрудниками Роспотребнадзора организован сбор проб и анализ питьевой воды. В населенных пунктах дежурят спасатели совместно с медиками", — сказали в МЧС.
Также ведется круглосуточный замер уровней воды на гидропостах и космический мониторинг, применяются беспилотники. Все это позволяет моделировать развитие половодья с учетом населенных пунктов и рельефа местности. К ликвидации последствий привлечены 520 человек и 220 единиц техники, в том числе семь плавсредств.
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