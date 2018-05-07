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На юго-западе Ирана более 80 человек пострадали при землетрясении
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На юго-западе Ирана более 80 человек пострадали при землетрясении 

РИА Новости 29 минут назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Восемьдесят два человека получили ранения в результате землетрясения в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе страны, сообщает агентство IRNA со ссылкой на центр экстренной медицинской помощи.
Землетрясение произошло в окрестностях города Ясудж в 00.26 понедельника по местному времени (22.56 мск воскресенья). Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров. В результате землетрясения в Ясудже ненадолго нарушилось электроснабжение.
Как заявил глава местного центра экстренной медицинской помощи Джалала Поуранфарда, помощь 71 местному жителю была оказана на месте происшествия, 11 человек госпитализировали.
На прошлой неделе к северо-западу от города Ясудж произошло землетрясение магнитудой 5,3. По данным властей, 133 человека получили ранения.
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