Жителей Башкирии синоптики предупреждают о шквалистом ветре

Башкирии в ближайшие сутки усилится ветер. По сведениям синоптиков, с восьми часов вечера 23 мая до 20 часов 24 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь.

В светлое время суток в северных районах ветер будет умеренным. Над несколькими населёнными пунктами пройдёт гроза.

Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду, днем при грозах ветер усилится до 16–21 метров в секунду.

— Температура воздуха ночью составит +10… +15 °С, днем +23…+28 °С, — сообщили в Башгидрометцентре.

Спасатели предупреждают о неблагоприятных условиях на дорогах республики. Видимость в тумане не превысит 500–1000 метров.