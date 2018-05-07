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Ураган в Башкирии: синоптики предупреждают о шквалистом ветре
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Ураган в Башкирии: синоптики предупреждают о шквалистом ветре 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В понедельник 7 мая в республики резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра до 17 метров в секунду. Шквалистые порывы могут быть опасными для жителей Башкирии.
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