Ещё
Сильный ветер, грозы и дожди: синоптики дали прогноз на среду в Башкирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный ветер, грозы и дожди: синоптики дали прогноз на среду в Башкирии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Жители республики ещё не скоро порадуются теплу. По сведениям синоптиков, в среду, 30 мая, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди. В тёмное время суток температура воздуха опустится до +1… +6 °С. В восточных районах и того холоднее — метеорологи сулят заморозки в воздухе и на почве 0… -5 °С. Ветер неустойчивый слабый.
— Днем небольшие дожди, местами до умеренных, грозы. Ветер юго-западного направления 9-14 метров в секунду, порывы достигнут 18-23 метров в секунду, — сообщили в Башгидромете.
Температура воздуха днём составит +15… +20 °С. На автомобильных дорогах ночью и утром дымка, видимость составит 1-2 километра.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии пожарные боролись с огнем 4 часа Самолет Москва-Уфа совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде Поваленные столбы и деревья: в Стерлитамаке подсчитывают ущерб от урагана
Комментарии  Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пообещали проблемы из-за моста в Крым360
Порошенко созывает срочную встречу по Донбассу129
Скончался Юрий Рашкин1
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем41
Путина спросили про дорогой бензин439
Видео
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
01:56
Опубликовано видео ликвидации стрелка в Льеже
Происшествия
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:18
Парапланерист упал на бордюр и разнёс витрину
Происшествия
01:56
«Льежский стрелок» недавно вышел из тюрьмы, сообщили СМИ
Происшествия
00:36
Уличный музыкант побил прохожего в Москве
Происшествия
02:42
Порошенко созывает срочную встречу по Донбассу
В мире Украина
00:38
Стрельбу в Льеже расследуют как теракт
Происшествия Криминал
00:18
Парашютист протаранил витрину магазина
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение