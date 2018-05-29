Сильный ветер, грозы и дожди: синоптики дали прогноз на среду в Башкирии

Жители республики ещё не скоро порадуются теплу. По сведениям синоптиков, в среду, 30 мая, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди. В тёмное время суток температура воздуха опустится до +1… +6 °С. В восточных районах и того холоднее — метеорологи сулят заморозки в воздухе и на почве 0… -5 °С. Ветер неустойчивый слабый. — Днем небольшие дожди, местами до умеренных, грозы. Ветер юго-западного направления 9-14 метров в секунду, порывы достигнут 18-23 метров в секунду, — сообщили в Башгидромете. Температура воздуха днём составит +15… +20 °С. На автомобильных дорогах ночью и утром дымка, видимость составит 1-2 километра.