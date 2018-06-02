Ещё
Штормовое предупреждение: в Башкирии ухудшится погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

Штормовое предупреждение: в Башкирии ухудшится погода 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесет природа в выходные 2 и 3 июня. По прогнозам специалистов, в республике усилится ветер. Шквалистые порывы достигнут 20 метров в секунду.
— В отдельных районах возможны грозы и дождь. На дорогах ухудшится видимость. Она составит примерно 1–2 километра, — рассказали специалисты Башгидромета.
В МЧС Башкирии просят жителей соблюдать осторожность. При усилении ветра лучше всего находиться в помещении, внимательно следить за детьми и предупредить близких об опасности.
В случае возникновения пожара при обрыве или повреждении электропроводов следует звонить с мобильного по номеру 101, с городского — 01. Либо в Главное управления МЧС России по республике: 8 (347) 233-99-99.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии ветер «сдул» крышу с магазина стройматериалов Первые последствия урагана: в Нефтекамске ветром сорвало крышу с автосервиса Поваленные столбы и деревья: в Стерлитамаке подсчитывают ущерб от урагана
Комментарии  Ещё 74 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе произошло новое ЧП123
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»285
Три страны решат судьбу нефти48
«Вел себя как настоящий бандит»24
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО125
Видео
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
12:15
Кабмин нашел решение проблемы с бензином
Экономика Рынки
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
00:45
Турецкий дворник спас женщину от избиения мужем
Происшествия Ближний Восток
01:05
США нанесли новый авиаудар в Сирии
Происшествия Ближний Восток
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение