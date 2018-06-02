Штормовое предупреждение: в Башкирии ухудшится погода

Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесет природа в выходные 2 и 3 июня. По прогнозам специалистов, в республике усилится ветер. Шквалистые порывы достигнут 20 метров в секунду.

— В отдельных районах возможны грозы и дождь. На дорогах ухудшится видимость. Она составит примерно 1–2 километра, — рассказали специалисты Башгидромета.

МЧС Башкирии просят жителей соблюдать осторожность. При усилении ветра лучше всего находиться в помещении, внимательно следить за детьми и предупредить близких об опасности.

В случае возникновения пожара при обрыве или повреждении электропроводов следует звонить с мобильного по номеру 101, с городского — 01. Либо в Главное управления МЧС России по республике: 8 (347) 233-99-99.