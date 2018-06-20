От потепления к дождям: на Башкирию идут грозы

В среду, 20 июня, в республике ожидают переменную облачность. По прогнозам специалистов, местами пройдут кратковременные дожди. Днем в северных районах возможны грозы и умеренные дожди. Усилится и ветер. Днем его скорость составит 5–10 метров в секунду, в отдельных районах порывы достигнут 18 метров в секунду.

В отдельных районах региона усилится ветер и пройдут ливни

— Температура воздуха утром составит 15 градусов. В горных районах холоднее — +5 градусов. Днем воздух прогреется до 28 градусов, — рассказали в Башгидромете.

На дорогах возможен туман. Видимость составит 500–1000 метров.