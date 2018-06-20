Ещё
От потепления к дождям: на Башкирию идут грозы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От потепления к дождям: на Башкирию идут грозы 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В среду, 20 июня, в республике ожидают переменную облачность. По прогнозам специалистов, местами пройдут кратковременные дожди. Днем в северных районах возможны грозы и умеренные дожди. Усилится и ветер. Днем его скорость составит 5–10 метров в секунду, в отдельных районах порывы достигнут 18 метров в секунду.
В отдельных районах региона усилится ветер и пройдут ливни
— Температура воздуха утром составит 15 градусов. В горных районах холоднее — +5 градусов. Днем воздух прогреется до 28 градусов, — рассказали в Башгидромете.
На дорогах возможен туман. Видимость составит 500–1000 метров.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии из-за ошибки хирурга умер двухлетний малыш Загорелся двигатель: аварийный самолет сборной Саудовской Аравии носит эмблему Уфа на борту В Башкирии появится цех по переработке нефтешламов
Комментарии  Ещё 131 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю56
В России изменят цены на водку25
Durex ответит за ложь о заразных россиянах10
Россия выдвинула свою кандидатуру в СПЧ ООН111
Украину «не ждут ни в НАТО, ни в ЕС»26
Видео
00:57
Россия выдвинула свою кандидатуру в СПЧ ООН
В мире США
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение