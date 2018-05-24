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Грозы, град и шквалистый ветер: в Башкирии испортится погода
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Грозы, град и шквалистый ветер: в Башкирии испортится погода 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Недолго жители Башкирии радовались по-летнему тёплой погоде. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже в ближайшие сутки.
— С 20:00 24 мая по 20:00 25 мая на территории республики ожидается облачная погода с небольшими дождями, местами до умеренных, — следует из официального сообщения Башгидромета.
К ночи, по данным метеорологов, осадки прекратятся. В отдельных районах ожидаются грозы и град.
Ветер изменит своё направление на северо-западное и северное. Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду. Местами шквалистое усиление до 17–22 метров в секунду. Температура наружного воздуха опустится ночью — до +7…+12 °С и днём — +14…+19 °С.
Лишь в южных районах республики ночью +17 °С, днём — до +25 °С.
Автомобилистов спасатели предупреждают о дымке. В утренние часы из-за неё видимость может составить 1–2 километра.
Несмотря на осадки, в республике сохраняется высокий класс пожарной опасности. В большинстве районов — 3 и 4 классы, в Хайбуллинском районе 5 чрезвычайный класс пожароопасности.
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