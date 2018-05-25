Дождь с градом и гроза обрушатся на Башкирию

Небесная канцелярия перед долгожданными выходными преподнесла жителям Башкирии неприятный сюрприз. Так, сегодня, 25 мая, в республике будет облачная погода. Пройдут небольшие дожди, в отдельных районах синоптики прогнозируют грозы и град.

Ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 7–12 м/с, местами ожидается шквалистое усиление до 17–22 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов, по югу до +17 °С, днем же будет немного теплее +14…+19 градусов, по югу до +25 °С.

Автолюбителям стоит быть предельно внимательными, потому что на автодорогах утром местами дымка, видимость составит 1–2 км.