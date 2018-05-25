Ещё
Дождь с градом и гроза обрушатся на Башкирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дождь с градом и гроза обрушатся на Башкирию 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Небесная канцелярия перед долгожданными выходными преподнесла жителям Башкирии неприятный сюрприз. Так, сегодня, 25 мая, в республике будет облачная погода. Пройдут небольшие дожди, в отдельных районах синоптики прогнозируют грозы и град.
Ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 7–12 м/с, местами ожидается шквалистое усиление до 17–22 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов, по югу до +17 °С, днем же будет немного теплее +14…+19 градусов, по югу до +25 °С.
Автолюбителям стоит быть предельно внимательными, потому что на автодорогах утром местами дымка, видимость составит 1–2 км.
ufa1.ru: последние новости
Самолет Москва-Уфа совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде Правительство Башкирии назначило нового главу Бирска Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
Комментарии  Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выступать в России — это как маму обидеть»193
Российская С-500 установила рекорд283
«Хватит лгать»: США обвинили РФ в крушении MH17435
Названа причина отказа Трампа от саммита22
Россиянин оставил в розетке зарядку и сжег квартиру12
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение