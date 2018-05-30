Башкирию накроет штормовой ветер, дожди, грозы и град 

Завтра, 31 мая, в республике будет царить непогода. Жителей Башкирии ждут сильные дожди, грозы, град и штормовой ветер, порывы которого будут достигать 23 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов, днем же столбик термометра покажет +10…+15 ºС, по югу до +20 градусов.
Спасатели советуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, лучше находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
— Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям, — пояснили в МЧС по РБ.