Башкирию накроет штормовой ветер, дожди, грозы и град

Завтра, 31 мая, в республике будет царить непогода. Жителей Башкирии ждут сильные дожди, грозы, град и штормовой ветер, порывы которого будут достигать 23 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов, днем же столбик термометра покажет +10…+15 ºС, по югу до +20 градусов.

Спасатели советуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, лучше находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.