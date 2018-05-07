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Вода в селе в Красноярском крае, где подтоплено около 250 домов, пошла на спад
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Вода в селе в Красноярском крае, где подтоплено около 250 домов, пошла на спад 

ТАСС 33 минуты назад
КРАСНОЯРСК, 7 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисее в районе села Ворогова в Туруханском районе Красноярского края, где подтоплено почти 250 домов, снизился до отметки 12,99 метра. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель регионального ГУ МЧС Александр Якимов.
Ворогово расположено на берегу Енисея на сервере Красноярского края, численность населения — почти 900 человек. 6 мая паводок подтопил в селе 248 домов, были эвакуированы 225 человек, в том числе 100 детей. На возвышенность выведены около 200 голов скота.
"Подтопленными остаются 248 домов. Вода спадает, зафиксировано понижение до отметки 12,99 метра. Сейчас ведется авиаразведка реки, по ее итогам может быть принято решение о взрывах заторов", — сказал Якимов.
Критический уровень реки в районе Ворогова составляет 10,4 метра. В администрации Вороговского сельсовета ТАСС подтвердили, что ситуация стабилизируется. «За ночь вода упала на 28 см. Дополнительной эвакуации не планируем, да и заявок о необходимости эвакуироваться от людей сейчас нет», — сообщил заместитель главы сельсовета Виктор Гаврюшенко.
Ранее глава Туруханского района Олег Шереметьев сообщил ТАСС, что вода в селе достигает окон домов и выше. По его словам, всех эвакуированных разместили в двух пунктах временного размещения в соседнем селе Боре. Пункты подготовили заранее на базе интерната и центра детского творчества, люди обеспечены всем необходимым, в школьной столовой организовано питание. Пациентов больницы в Ворогове также эвакуировали в Бор.
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