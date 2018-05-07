Крупному поселку в Забайкалье угрожает природный пожар

"Верховой пожар возник в трех километрах севернее населенного пункта Могзон. Переход огня угрожает 857 домам, в которых проживает свыше 4,45 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, население оповещено об опасности, идет дополнительная опашка вокруг населенного пункта.