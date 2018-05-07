Ещё
Крупному поселку в Забайкалье угрожает природный пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

Крупному поселку в Забайкалье угрожает природный пожар 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Верховой природный пожар угрожает населенному пункту Могзон в Хилокском районе Забайкальского края, где проживает почти 4,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Верховой пожар возник в трех километрах севернее населенного пункта Могзон. Переход огня угрожает 857 домам, в которых проживает свыше 4,45 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, население оповещено об опасности, идет дополнительная опашка вокруг населенного пункта.
Как уточнил собеседник агентства, планируется вылет самолета-амфибии Бе-200. К месту ЧП также направлены из Читы 10 автоцистерн.
РИА Новости: последние новости
В Сальвадоре рассказали об ущербе от серии землетрясений В Кении более 110 человек погибли из-за сильных наводнений У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей297
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой836
На Украине рассказали о планах на Крымский мост539
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика7
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:31
Бузова сообщила о замужестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение